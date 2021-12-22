فنون ومشاهير

أغنى 5 أشخاص في العام 2021.. تعرف إليهم

Lebanon 24
22-12-2021 | 05:00
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يوجد العديد من رجال الأعمال حول العالم الذين يديرون مؤسسات تعمل في مجالات مختلفة سواء التكنولوجيا أو الفن أو صناعة الملابس وغيرها من المجالات التي استطاعوا من خلالها تحقيق أرباح تصل لملايين الدولارات.
وبمناسبة اقتراب نهاية العام الحالي، نستعرض في هذا التقرير، أغنى 5 أشخاص حول العالم لعام 2021، وفقاً لما ذكره موقع " investopedia "، نقلاً عن قائمة مجلة " فوربس " الأمريكية.

 
إيلون ماسك
رجل الأعمال والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتسلا ( TSLA )، يبلغ من العمر 50 عاماً، وتبلغ صافي ثروته 278 مليار دولار، ونسبة حصته فى شركة تسلا هي 23 % أى 233 مليار دولار.

جيف بيزوس
رجل الأعمال جيف بيزوس البالغ من العمر 57 عاماً، والمؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى شركات التسوق الإلكتروني،  يعتبر من أغنى رجال الأعمال لهذا العام حيث تبلغ صافي ثروته  202 مليار دولار، ونسبة ملكيته للشركة تبلغ  11٪ أي "173 مليار دولار".

برنارد أرنو
يبلغ برنارد أرنو من العمر  72 عاماً وهو الرئيس التنفيذي لشركة " ال في ام اتش مويت هينيسي "، ويبلغ صافى ثروته 170 مليار دولار، ونسبة ملكيته لكريستيان ديور تبلغ 97.5٪ "إجمالي 133 مليار دولار".


بيل جيتس
ويبلغ رجل الأعمال بيل جيتس من العمر 66 عاماً، وهو الشريك المؤسس لشركة " Microsoft Corp "، ويبلغ صافي ثروته  137 مليار دولار، وتبلغ حصته في الشركة: 1.3٪ أى "34 مليار دولار".

لاري بيدج
 
ويبلغ رجل الأعمال لاري بيدج من العمر 48 عاماً وهو المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة،" Alphabet ( GOOG )"، ويبلغ صافي ثروته 131 مليار دولار، ونسبة حصته في الشركة  6٪ أى " 112 مليار دولار"، والأصول الأخرى: 14.4 مليار دولار نقدًا
المصدر: اليوم السابع
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