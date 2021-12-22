قبل أدهم نابلسي.. نجوم اعتزلوا الفن لأسباب دينية

شغل خبر اعتزال المطرب الأردني أدهم النابلسي حيزا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما قال إنه قرر ترك الغناء إرضاء لله، في مقطع فيديو نشره على حساباته الاجتماعية.

لكن أدهم النابلسي ليس الفنان الأول الذي أعلن اعتزاله بسبب أسباب دينية، فقد سبقه العديد من الفنانين، سواء في الغناء أو التمثيل، منهم من تراجع عن قرار الاعتزال، ومنهم من استمر في قراره حتى وفاته.

فضل شاكر



في عام 2012 أعلن الفنان فضل شاكر اعتزاله الفن، وطلب من جمهوره حذف أغانيه وعدم الاستماع لها حتى لا يحملوه ذنوبا فوق ذنوبه، لكنه تراجع مؤخرا عن قرار اعتزاله، وعاد للغناء مقدما أكثر من أغنية.

حلا شيحة



تركت الفنانة حلا شيحه الفن قبل أكثر من 10 سنوات، وارتدت الحجاب والنقاب، وحذفت جميع صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستبدلتها بمواعظ وصور دينية، وذلك بعد أن تزوجت من شخص كندي، لتعود بعد سنوات وتقرر العودة للفن.

حنان ترك



في عام 2012 أعلنت الفنانة حنان ترك اعتزالها الفن نهائياً، رغم أنها مثلت في أدوار عدة وهي ترتدي الحجاب، إلا أنها فضلت الابتعاد تماماً.

أمل حجازي



أعلنت المطربة اللبنانية أمل حجازي اعتزال الغناء في ايلول 2017، إلا أنها أحياناً تقوم بطرح أغنيات في مناسبات دينية.