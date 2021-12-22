مُجدداً نادين نسيب نجيم وابنتها تُشعلان المواقع برقصهما.. وجمال "هافين" حديث الجمهور (فيديو)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، ظهرت فيه وهي ترقص برفقة ابنتها "هافين".

وعلقت نادين على الفيديو قائلة: "عملتلي صف رقص اليوم وبس هاڤن تبلش ترقص زيحوا من الدرب بتبطل توقف وأكيد هيي اشطر مني يؤبرني قلبها و نعومتها الله يحميها يا رب".

من جهة أخرى، أعلنت نادين بدء التحضير للموسم الثاني من مسلسل "صالون زهرة" الذي حقق نجاحا كبيرا عقب عرضه على منصة شاهد مؤخرا.

وأعادت بشكل مفاجئ نشر خبر مفاده بدء التحضير للموسم الثاني من "صالون زهرة" عبر حسابها على انستغرام على الرغم من كشفها انها لن تشارك بأي عمل تمثيلي عام 2022.

وترددت معلومات أن المسلسل سيتم التحضير له فور انتهاء شهر رمضان المقبل من إنتاج صادق الصباح.