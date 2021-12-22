ممثل لبناني شهير بتصريح مُفاجئ: اخترعوا كورونا لعلّ عدد سكان الأرض يتدنّى!

غرّد الممثل باسم مغنية عبر حسابه على تويتر قائلاً: "اخترعوا كورونا لعلّ عدد سكان الأرض يتدنّى كثيراً. تدنّى بمعدل ١% وعطّلوا الأرض وعمّ الحزن في أرجاء المعمورة".

وختم مغنية: "نحن خسرنا الأحبّة وهم لم يصلوا إلى هدفهم. عذراً من الذين ضدّ نظريّة المؤامرة".

أخترعو #كورونا لعل عدد سكان الأرض يتدنى كثيراً. تدنى بمعدل ١% وعطلوا الأرض وعم الحزن في أرجاء المعمورة . نحن خسرنا الأحبة وهم لم يصلوا إلى هدفهم . عذرا من الذين ضد نظرية المؤامرة — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) December 20, 2021

ويكون مغنية بذلك قد تبنى نظريّة المؤامرة في انتشار جائحة كورونا.