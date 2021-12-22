فنون ومشاهير

ممثل لبناني شهير بتصريح مُفاجئ: اخترعوا كورونا لعلّ عدد سكان الأرض يتدنّى!

Lebanon 24
22-12-2021 | 03:00
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غرّد الممثل باسم مغنية عبر حسابه على تويتر قائلاً: "اخترعوا كورونا لعلّ عدد سكان الأرض يتدنّى كثيراً. تدنّى بمعدل ١% وعطّلوا الأرض وعمّ الحزن في أرجاء المعمورة".

 

 وختم مغنية: "نحن خسرنا الأحبّة وهم لم يصلوا إلى هدفهم. عذراً من الذين ضدّ نظريّة المؤامرة".

 

 

ويكون مغنية بذلك قد تبنى نظريّة المؤامرة في انتشار جائحة كورونا.

 

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