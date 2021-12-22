بعد اعتزاله المثير للجدل.. توضيح من أدهم نابلسي: لم أقل الفن حرام! (فيديو)

أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي أنه لم يتحدث عن تحريم الفن أو تحليله خلال بيان اعتزاله الأخير قائلاً في تصريحات إعلامية: "حاولت أن أشرح كل ما عندي بالفيديو، ولكن كلامي فُهم بأكثر من طريقة، لم أقل كلمة حلال أو حرام، كنت أحكي عن حالي ولست شيخاً". وأضاف: "ولكن أوضحت أنني منذ دخولي مجال الفن لست مرتاحاً، مثل شخص يعمل في محل ويشعر أنه غير مرتاح في حياته، فيقرر التغيير، كنت أحكي عن نفسي وليس عن الناس، وكل الناس خير وبركة، ولذلك حذفت عدداً من أغنياتي من "يوتيوب"".

وكان نابلسي قد أعلن اعتزاله في فيديو نشره عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، وقال فيه: "أريد أن أعلن لكم خبراً بالنسبة إليّ سعيداً جداً، وهو اعتزالي الفن"... وأضاف: "هذا الموضوع خطر في بالي لأن الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، هو كي نُرضي رب العالمين ونعبده، وكثير من الناس غافلون عنه، وكنت واحداً منهم".

واختتم نابلسي بالقول: "بالنسبة إليّ، الهدف الذي كنت أسير باتجاهه، والحلم الذي كنت أحاول أن أحققه لا يرضي ربّ العالمين، وأقرب الناس لي يعرفون أنني منذ زمن أقول لهم إنه سيأتي اليوم الذي أتوقف فيه عن الغناء".