فنون ومشاهير

بعد اعتزاله المثير للجدل.. توضيح من أدهم نابلسي: لم أقل الفن حرام! (فيديو)

Lebanon 24
22-12-2021 | 04:12
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي أنه لم يتحدث عن تحريم الفن أو تحليله خلال بيان اعتزاله الأخير قائلاً في تصريحات إعلامية: "حاولت أن أشرح كل ما عندي بالفيديو، ولكن كلامي فُهم بأكثر من طريقة، لم أقل كلمة حلال أو حرام، كنت أحكي عن حالي ولست شيخاً". وأضاف: "ولكن أوضحت أنني منذ دخولي مجال الفن لست مرتاحاً، مثل شخص يعمل في محل ويشعر أنه غير مرتاح في حياته، فيقرر التغيير، كنت أحكي عن نفسي وليس عن الناس، وكل الناس خير وبركة، ولذلك حذفت عدداً من أغنياتي من "يوتيوب"".

 

وكان نابلسي قد أعلن اعتزاله في فيديو نشره عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، وقال فيه: "أريد أن أعلن لكم خبراً بالنسبة إليّ سعيداً جداً، وهو اعتزالي الفن"... وأضاف: "هذا الموضوع خطر في بالي لأن الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، هو كي نُرضي رب العالمين ونعبده، وكثير من الناس غافلون عنه، وكنت واحداً منهم".

 

واختتم نابلسي بالقول: "بالنسبة إليّ، الهدف الذي كنت أسير باتجاهه، والحلم الذي كنت أحاول أن أحققه لا يرضي ربّ العالمين، وأقرب الناس لي يعرفون أنني منذ زمن أقول لهم إنه سيأتي اليوم الذي أتوقف فيه عن الغناء".

 

 

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-12-22
03:00 | 2021-12-22
02:00 | 2021-12-22
01:02 | 2021-12-22
16:00 | 2021-12-21
14:00 | 2021-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website