فنون ومشاهير

ابنة فنان مصري راحل: عادل إمام تنبأ بوفاة والدي

Lebanon 24
22-12-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-899653-637757774180048761.jpg
Doc-P-899653-637757774180048761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني قالت منال مجدي وهبة، ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة، إن علاقة والدها بالفنان الكبير عادل إمام كانت قوية جداً، لأن "الزعيم" عاصر أجيالاً مختلفة من الفنانين، وكان قدوة لأي فنان في الكوميديا أو غيرها.


وعن حقيقة ما م تداوله على لسانها عن تنبؤ عادل إمام بوفاة والدها، قالت منال: "أنا شفت برنامج لعادل إمام بعد وفاة والدي بسنين وتأثرت جداً، كان بيتكلم إنه في مشهد من فيلم "حنفي الأبهة" كان بيقول له إنت ميت ميت يا خيري، ومكانش يتخيل بعدها بأقل من شهر يعرف خبر وفاته، وفضلت اللقطة دي مأثرة فيه كل ما بتفرج على الفيلم".
 
وروت ابنة مجدي وهبة حكاية تبرّع والدها بعربة نقل الموتى للجامع الذي كان يداوم على صلاة الفجر فيه بعد عودته من المسرح في وقت متأخر من الليل، لتمضي الأيام ويكون والدها أول متوفى يُنقل جثمانه في العربة التي تبرّع بها للجامع، الذي كان يشارك فيه بأعمال خيرية.
 
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-12-22
13:06 | 2021-12-22
13:05 | 2021-12-22
13:02 | 2021-12-22
12:57 | 2021-12-22
12:49 | 2021-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website