ابنة فنان مصري راحل: عادل إمام تنبأ بوفاة والدي

خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني قالت منال مجدي وهبة، ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة، إن علاقة والدها بالفنان الكبير عادل إمام كانت قوية جداً، لأن "الزعيم" عاصر أجيالاً مختلفة من الفنانين، وكان قدوة لأي فنان في الكوميديا أو غيرها.وعن حقيقة ما م تداوله على لسانها عن تنبؤ عادل إمام بوفاة والدها، قالت منال: "أنا شفت برنامج لعادل إمام بعد وفاة والدي بسنين وتأثرت جداً، كان بيتكلم إنه في مشهد من فيلم "حنفي الأبهة" كان بيقول له إنت ميت ميت يا خيري، ومكانش يتخيل بعدها بأقل من شهر يعرف خبر وفاته، وفضلت اللقطة دي مأثرة فيه كل ما بتفرج على الفيلم".