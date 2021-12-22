بتصريح قوي... هكذا دافع وسام حنا عن أدهم نابلسي

نشر الممثل اللبناني وسام حنا صورة له على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي مرفقة بـ رسالة موجهة للمسيحيين.أكد حنا بـ رسالته أن القرار الذي اتخذه المغني الأردني أدهم نابلسي بالاعتزال لا شأن لأحد به، قائلًا للمسيحيين عموما والذين انتقدوا نابلسي خصوصا: "ما بعرف ليش بعدهم المسيحيين بينصدموا كل مرة حدا من اخواتنا الاسلام بيقولوا انو الفن حرام . و كل مرة اخواتنا الاسلام غير هوليك بيجوا ليبرروا الموقف".أضاف وسام قائلًا أن الفن والكحول أيضًا حرام لفئات معينة وليس حرام لفئات أخرى.