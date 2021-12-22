فنون ومشاهير

وفاة ممثلة شهيرة بعد سقوطها من الطابق الـ 14!

Lebanon 24
22-12-2021 | 11:51
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لقيت الممثلة والمغنية اليابانية ساياكا كاندا التي لعبت دور "آنا" في النسخة اليابانية المدبلجة من فيلم "Frozen" مصرعها إثر سقوطها من الطابق الـ 14 من غرفتها في فندق في سابورو، عاصمة محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، حيث تم العثور عليها تنزف في حوالي الساعة الواحدة مساء يوم السبت وتأكدت وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.
وذكرت الشرطة اليابانية أن التحقيقات مستمرة وأنها لم تتمكن من كشف كامل ملابسات القضية، حيث أن تفاصيل الحادثة لا زالت ناقصة.
 
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