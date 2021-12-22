فنون ومشاهير

تذكرون طفلة "بنت الحي"... شاهدوا كيف أصبحت

Lebanon 24
22-12-2021 | 12:23
A-
A+
Doc-P-899773-637757979948109573.jpg
Doc-P-899773-637757979948109573.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد 20 عاماً على عرض مسلسل "بنت الحي" الذي عرض عام 2001 وحقق نجاحاً كبيراً حينها، وضمّ نخبة من الممثلين اللبنانيين، منهم طلال الجردي وزياد سعيد وإليسار حاموش، وكانت إحدى شخصياته المفاجئة الطفلة الصغيرة "ميرا"، التي جسّدت دورها الطفلة كارولين حداد وأسرت حينها قلوب المشاهدين، عاد وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لكارولين بعد أن أصبحت شابة.
وفي إحدى الصور التي تمّ تداولها، ظهرت كارولين برفقة زوجها من حفل زواجهما وهي ترتدي الفستان الأبيض.
أما على صعيد منفصل، لم تُعرف كارولين حداد الا بهذا الدور الوحيد، ولا معلومات عن مهنتها الحالية سوى انها ذكرت على حسابها الخاص انها مهندسة.
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-12-22
14:00 | 2021-12-22
13:06 | 2021-12-22
13:05 | 2021-12-22
13:02 | 2021-12-22
12:57 | 2021-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website