تذكرون طفلة "بنت الحي"... شاهدوا كيف أصبحت



وفي إحدى الصور التي تمّ تداولها، ظهرت كارولين برفقة زوجها من حفل زواجهما وهي ترتدي الفستان الأبيض. بعد 20 عاماً على عرض مسلسل "بنت الحي" الذي عرض عام 2001 وحقق نجاحاً كبيراً حينها، وضمّ نخبة من الممثلين اللبنانيين، منهم طلال الجردي وزياد سعيد وإليسار حاموش، وكانت إحدى شخصياته المفاجئة الطفلة الصغيرة "ميرا"، التي جسّدت دورها الطفلة كارولين حداد وأسرت حينها قلوب المشاهدين، عاد وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لكارولين بعد أن أصبحت شابة.وفي إحدى الصور التي تمّ تداولها، ظهرت كارولين برفقة زوجها من حفل زواجهما وهي ترتدي الفستان الأبيض.

أما على صعيد منفصل، لم تُعرف كارولين حداد الا بهذا الدور الوحيد، ولا معلومات عن مهنتها الحالية سوى انها ذكرت على حسابها الخاص انها مهندسة.