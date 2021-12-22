فنون ومشاهير

زوجة شقيق عادل إمام ممثلة شهيرة... من هي؟ (صورة)

Lebanon 24
22-12-2021 | 13:02
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع زوجة شقيق الممثل المصري عادل إمام معه، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن زوجة شقيق عادل إمام المنتج عصام إمام، هي الممثلة المعتزلة نهلة رأفت.
وقدمت نهلة رأفت عددًا من الأعمال التلفزيونية في بداية التسعينيات، ثم اعتزلت بعد زواجها من المنتج عصام إمام.

وكانت نهلة رأفت قد شاركت في فيلم "حكايات الغريب" وفي العديد من المسلسلات منها "شيء من الحنان" و"سر الأرض" و"وجوه للحب" و"قلب الأسد" و"ناس ولاد ناس" و"سبعة وجوه للحقيقة" و"بين ثلاثة".
 
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