فنون ومشاهير

ممثلة مصرية... اتضح أنها رجلٌ!! (صورة)

Lebanon 24
22-12-2021 | 13:06
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هي "ممثلة" شهيرة اشتهرت بأدوار عديدة أشهرها كان في فيلم "الأنسة ماما" التي غنت فيه الأغنية الشهيرة "ضربني الحلو بالشلوت في راس قلبي وفال اخيه".
هي الممثلة جمالات كفتة التي اتضح انها ليس إمرأة بل رجل واسمه حسين ابراهيم عمل كممثل ومونولوجست ولم يظهر بشخصيته كرجل الا مرة واحدة في فيلم "سعاد الغجرية" وظهر لاول مرة بدور نسائي في عام 1933 واسند إليه دور الزوجة في "مراتي نمرة 2" مع الممثلة ماري منيب وكشف عن شخصيته كرجل في نهاية الفيلم. لم يعمل كثيراً في التمثيل بل ابتعد للعمل في الملاهي الليلية.
 
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