بينيلوبي كروز​ تمنع ظهور ولديها عبر مواقع التواصل

لا تسمح الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز لولديها اللذين يبلغان 10 سنوات و8 سنوات بالظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حماية صحتهما العقلية.وقالت كروز (47 عاما)، في مقابلة مع "CBS Sunday Morning"، إنها لا تتساهل أبدا مع التكنولوجيا، وتسمح لهما بمشاهدة الأفلام التلفزيونية والرسوم المتحركة لما شكلته من لحظات سعادة في طفولتها، ولن تسمح لهما باقتناء الهواتف والظهور على وسائل التواصل قبل أن يبلغا 16 عاما.وأضافت أنها تعرف أنها جزء من أقلية بطريقة مقاربتها لوسائل التواصل الاجتماعي، إذ تشعر بالسوء للذين في سن المراهقة، إذ يبدو الأمر وكأن العالم يجري نوعا من التجارب عليهم، مشيرة إلى خطورة تعامل الأطفال مع هذه الوسائل الحديثة.