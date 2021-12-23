فنون ومشاهير

وشم هايلي بالدوين يُغضب جاستن بيبر

Lebanon 24
23-12-2021 | 01:00
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رسمت عارضة الأزياء العالمية زوجة المغني الكندي جاستن بيبر، هايلي بالدوين وشماً جديداً على رقبتها، يحمل كلمة "نيويورك" مع شكل ألماسة من فوقه.
هايلي تعرّضت للكثير من الانتقادات، خصوصاً أنها كانت منعت زوجها من الحصول على المزيد من الأوشام على جسده، فاتبع نصيحتها.
يذكر أن جاستن حوّل جسده إلى قطعة فنية، بعد حصوله على عدد كبير جداً من الأوشام تغطي جسمه كاملاً، ولكنه توقف بعدما طلبت هايلي منه ذلك. لكن هذا التصرف أغضبه مما دفع هايلي لتبرير خطوتها والتأكيد أنها لن تحصل على وشم آخر بعد هذا.
وتشير تقارير إعلامية إلى انزعاج جاستن من الوشم الجديد لهايلي، وتطور المشكلة بينهما حيث يرى أن ما قامت به لا يتطابق مع كلامها له ويعد حركة استفزازية.
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