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فنون ومشاهير
بعد تأجيله بسبب كورونا... موعد جديد لحفل تتويج ملكة جمال العالم 2021
Lebanon 24
23-12-2021
|
08:00
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أعلن منظمو مسابقة ملكة جمال العالم عن تحديد موعد جديد لإقامة حفل تتويج ملكة جمال العالم لعام 2021، والتي ستتوج باللقب السبعين، وسيتم عقده يوم 16 آذار 2022 في سان خوان عاصمة بورتوريكو، بسبب قيود فيروس كورونا، والتي يشارك بها ممثلو 98 دولة في المنافسة الحالية وهو أقل عدد فى الـ19 عامًا الأخيرة، وذلك بعد تأجيله منذ عدة أيام بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا.
ونشر الحساب الرسمي للمسابقة بموقع "إنستغرام"، بيانا رسميا للإعلان عن الموعد الجديد للحفل، حيث قال "يسر منظمة ملكة جمال العالم أن تعلن يوم 16 آذار 2022 كتاريخ جديد لبث حفل ملكة جمال العالم 2021 وخاتمة الذكرى السنوية السبعين على الهواء مباشرة من كوليسيوم بورتوريكو خوسيه ميجيل أجريلوت".
وتابع "نحن متحمسون للغاية لأن نبقى في بورتوريكو لتتويج ملكة جمال العالم الجديدة"، حيث قالت جوليا مورلي رئيسة منظمة ملكة جمال العالم "لقد غمرنا دعم الناس هنا.. بدأ العد التنازلي والتخطيط النهائي. يسعد فريقنا أننا سنعرض جميع العجائب التي يجب أن تقدمها بورتوريكو كوجهة سياحية رائدة للعالم بأسره. نحن نحب بورتوريكو".
وأضافت "سيعود المتسابقون من جميع أنحاء العالم إلى جزيرة Enchantment للتنافس على لقب ملكة جمال العالم في آذار، سيتم بث المحتوى المسجل مسبقًا الذي تم تسجيله في جميع أنحاء بورتوريكو خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ما يدل على ثقافتها الغنية ومناظرها الطبيعية الجميلة وشواطئها، والأهم من ذلك دفء الناس وودهم على المستوى الدولي خلال الختام.
واختتمت كلامها قائلة "لقد كان التصوير في بورتوريكو استثنائيًا، فلدينا محتوى مذهل لمشاركته مع العالم".
المصدر: اليوم السابع
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