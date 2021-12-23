فنون ومشاهير

آخر تصريح لأدهم نابلسي بعد إعتزاله: قراري ليس بجديد

Lebanon 24
23-12-2021 | 05:00
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بعد اعتزال الفنان الأردنى أدهم نابلسي الفن، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" et بالعربي": "بصراحة هذا القرار في بالي من أول ما دخلت مجال الفن، والمقربين ليا عارفين أني دايمًا بقول هيجي اليوم وهعتزل الفن وأوقف كل حاجة".
 
 
 
وأضاف: "بس كنت كل مرة بأجل القرار لحد ما جه اليوم اللي قدرت اتخذ فيه القرار الحمد لله وربنا يثبتني ويارب دايما نقدر نصلح غلطنا، وإن شاء مش هطول الغيبة على الجمهور وهرجع بعمل جميل وإيجابي".


وأعلن الفنان أدهم نابلسي حذف 10 أغانى من قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، والتي حققت ملايين المشاهدات في وقت سابق، وذلك عقب قراره إعلان اعتزاله الفن، لافتا إلى إنه يسعى بالوقت الحالى لحذف باقي الأغنيات المتبقية.
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