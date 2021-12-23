فنون ومشاهير

فنانة تعلن اصابتها بكورونا... "دعولنا"

Lebanon 24
23-12-2021 | 02:00
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أعلنت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك يوم الأربعاء إصابتها وزوجها ونجلها بفيروس كورونا.

ونشرت حنان تدوينة عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها: "الحمدلله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا".
 
يذكر أن حنان ترك قد أعلنت اعتزالها التمثيل على الهواء في أغسطس عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" المعروض وقتها عبر قناة "الحياة".

وبعدها ابتعدت حنان ترك عن الإعلام، وعن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت جميع صورها عبر "إنستغرام" قبل أن تعود مجددا وتشارك جمهورها مجموعة من الصور أمام البحر ووسط الطبيعة بالإضافة إلى نشرها آيات من القرآن الكريم.

وكانت الفنانة حنان ترك قد أعربت عن استيائها تجاه الصفحات المزورة التي تستغل اسمها، وأوضحت ردا على الجدل الذي أثير الأيام الماضية بـ"تحريمها الاحتفال بالكريسماس": "أنا مسؤولة فقط عما أنشره في صفحاتي المُوثقة بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام" وغير مسئولة عن أي كلام ينشر على أي صفحات أخرى تحمل اسمي".

وأكدت أنها قدمت بلاغات لإدارة "فيسبوك" لإغلاق تلك الصفحات.
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