فنون ومشاهير

انتقادات حادة لسمية الخشاب بسبب كلمة مسيئة

Lebanon 24
23-12-2021 | 11:00
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وجهت الفنانة سمية الخشاب على حسابها الخاص بـ"تويتر" نصيحة للطلاب قبل دخول موسم الامتحانات إلا أنها قوبلت من بعض متابعيها باستهجان وانتقادات حادة بسبب كلمة قالتها في نصيحتها اعتبرها الكثيرون مسيئة ولا يجب أن تخرج من فنانة تعتبر قدوة لكثير من الشباب والفتيات.

ونشرت سمية على حسابها صورة لها وكتبت عليها "ذاكروا وبطلوا مرقعة"، وعلقت على الصورة بقولها: "المرة الجاية مش هقول مرقعة هقول كلمة تانية"، لتنفجر التعليقات مستنكرة لفظ مرقعة الذي استخدمته سمية، في حين علق آخرون بتعليقات مستخدمين ألفاظاً خادشة للحياء.

من ناحية أخرى، تستعد سمية الخشاب للتعاون مع الفنان القدير حسن يوسف في مسلسل جديد بعنوان "ظروف خاصة"، من تأليف د. حسين مصطفى محرم وإخرج محمد عبد الخالق، وتظهر بلوك مختلف من خلال مسلسل موسى، ومميز سوف يكون مفاجأة لجمهورها.

المصدر: لها
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