بين الموت والزواج والطلاق.. نجوم واجهوا الشائعات في 2021

عادة يواجه النجوم شائعات، حتى أصبح البعض يعتبرها ضريبة الشهرة، فمنهم من يتجاهلها، ومنهم من يرد عليها حسب الشائعة وحسب كل فنان، لكن هناك شائعات تحمل سخافة، ويكون هدفها الحصول على تفاعل ومشاهدات، خاصةً شائعات الموت والطلاق.وفى عام 2021، تعرض العديد من النجوم النجمات لشائعات الموت، حتى وصل الأمر لإذاعة أنباء وفاتهم دون التأكد من عائلاتهم، وسرعان ما يصدق الجمهور والمتابعون، وتتحول "السوشيال ميديا" إلى دفتر عزاء.سميرة توفيقاعتذرت إذاعة دمشق الرسمية منذ يومين عن خبر وفاة الفنانة الكبيرة سميرة توفيق، بعد التأكد من سلامة الفنانة الكبيرة، بعد ساعات من إعلان إحدى المذيعات وفاتها.وكتبت الإذاعة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "إذاعة دمشق إذ تتمنى للفنانة الكبيرة سميرة توفيق الصحة وطول العمر، تعتذر عن نعيها للفنانة الكبيرة، إذ استقينا الخبر من صفحة تابعة لنقابة الفنانين الأردنيين التي نعت الفنانة، ثم تبين لنا أنها صفحة مزورة".عادل إماملم تكن الفنانة سميرة توفيق الوحيدة التي تعرضت لتلك الشائعة فالزعيم عادل إمام، من وقت لآخر تتصدر شائعات وفاته منصات التواصل الاجتماعي، فخلال الفترة الماضية، أشعل خبر وفاة الزعيم "السوشيال ميديا" بمختلف منصاتها، حيث تصدر اسمه قائمة المواضيع الأكثر تداولاً، حيث انتابت محبيه حالة من القلق عليه.وتسببت تلك الشائعة في غضب أبنائه، وخرج المخرج رامي إمام بتعليق على هذه الشائعة في تصريحات صحافية نفى فيها وفاة والده، حيث قال: "الحديث عن وفاة عادل إمام شائعات سخيفة.. وليست المرة الأولى التى تطلق فيها مثل تلك الأقاويل".كاظم الساهرولم يسلم النجم العراقي كاظم الساهر، من شائعات الوفاة حيث طاردته لأسباب مختلفة، منها أنه توفي عن حادث سير، ولتناوله وجبة مسممة.جورج وسوفوتصدر المطرب السوري جورج وسوف "الترند"، بسبب هذه الشائعة، وأصاب الفزع محبيه حول العالم، وكشف المكتب الإعلامي عن الحقيقة كاملة، وأصدر بياناً صحافياً، جاء فيه: "أبو وديع بألف خير ومش عارفين مين السبب، ونحن نشعر بالدهشة من سلسلة الشائعات عن أبو وديع، وهو يمارس نشاطه الفني ويشارك في إحياء حفلات في الوطن العربي كله، وكان آخرها في مهرجان جرش بالأردن، والحفلة حققت نجاحاً كبيراً، ورجاء من كل محبي أبو وديع ألا ينساقوا وراء الشائعات".ياسمين عبد العزيزتعرضت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، لشائعة طلاق، في فترة مرضها وسفرها للعلاج بالخارج، وكان قد تخلف زوجها عن السفر معها، واعتبر الجمهور أن هذا الغياب يدل على أنهما انفصلا، وتداولت "السوشيال ميديا" شائعة طلاقها وأسباب الطلاق، حتى أعلن الفنان أحمد العوضي عن سبب عدم سفره، وهو حصوله على الجرعة الثانية من لقاح "كورونا"، وعدم استكمال أوراق السفر.نانسي عجرمتعرضت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، لشائعة انفصالها عن زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، ومع حالة الجدل التي استمرت في هذا الشأن خرج زوج نانسي عجرم نافياً شائعة الانفصال، من خلال تسجيل صوتي أرسله إلى إحدى معجبات زوجته، والتي بدورها قامت بنشره.حيث تناقلت تقارير صحافية، في وسائل إعلام محلية بلبنان حينها هذا المقطع الصوتي، بأنَّ فادي الهاشم صرَّح بأنَّ نانسي عجرم بالنسبة له أمانة، معرباً عن تعجبه من خروج هذه الأخبار، في الوقت الحالي.تامر حسنيلم تكن شائعات الموت والطلاق وحدها هي الشائعات السيئة، لكن من الممكن أن تسبب الأخبار السعيدة مشكلات إذا كانت غير صحيحة ومجرد شائعة، خاصةً لأشخاص متزوجين بالفعل، فقد تسبب خلاف نشب بين الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل في إطلاق شائعات حول زواج تامر حسني من أخرى عرفياً.ونفى الفنان تامر حسني ذلك من خلال تصريحات صحافية، كما نفت بسمة بوسيل جملة وتفصيلاً تلك الشائعات، وهاجمت من يُروجِّها ويُشهِّر بتلك الفتاة المزعومة وبزوجها تامر حسني، فكتبت: "يا رب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي، حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسة متجوزتش"، وأضافت بسمة، قائلةً: "أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي، فياريت نراعي ربنا في مهنتنا، ونتأكد من أيِّ حاجة قبل ما ننزلها".نسرين طافشأثارت شائعة زواج الفنانة نسرين طافش، من المخرج طارق العريان، الجدل حولهما وربط الجمهور بين تلك الشائعة وانفصاله عن زوجته السابقة، وتم تداول شائعة الزواج السري عبر "السوشيال ميديا" حتى تم حسم الجدل، ونفت نسرين طافش تلك الشائعة، مؤكدة أنها تكهنات من المتابعين وليست صحيحة.