فنون ومشاهير

الحكم على مدير أعمال هيفاء وهبي بالسجن 3 سنوات

Lebanon 24
23-12-2021 | 06:17
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حكمت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في مصر على محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالسجن 3 سنوات في قضية "خيانة الأمانة"، في واحدة من 3 دعاوى حركتها وهبي ضده.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن وزيري في بدد مبالغ نقدية بنحو مليوني جنيه، سلمتهما إليه الفنانة وهبي كونه وكيلا لها، لكنه لم يردها إليها واختلسها لنفسه.

وقال محامي وهبي، ياسر قنطوش، إنه بهذا الحكم فإن مجموع الأحكام التي صدرت ضد وزيري بتهمة خيانة الأمانة والنصب على موكلته، وصلت إلى السجن 8 سنوات.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قد قضت في شباط الماضي، بمعاقبة وزيري بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه، بعدما رفضت محكمة الأسرة بقصر النيل، دعوى إثبات زواج المتهم من وهبي.
المصدر: فوشيا
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