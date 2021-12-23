"كورونا" يدخل منزل الاعلامية في الـ"أم تي في"... أُصيبت بالفيروس مع ولديها! (صورة)

اعتذرت الاعلامية ومقدمة البرامج في قناة الـ"أم تي في" رانيا زيادة أشقر عن تقديم حلقة خاصة بالميلاد، وذلك بعد تأكيد إصابتها مع ولديها بفيروس "كورونا".