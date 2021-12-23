فنون ومشاهير

"كورونا" يدخل منزل الاعلامية في الـ"أم تي في"... أُصيبت بالفيروس مع ولديها! (صورة)

Lebanon 24
23-12-2021 | 06:40
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اعتذرت الاعلامية ومقدمة البرامج في قناة الـ"أم تي في" رانيا زيادة أشقر عن تقديم حلقة خاصة بالميلاد، وذلك بعد تأكيد إصابتها مع ولديها بفيروس "كورونا".
 
 
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رانيا زيادة أشقر

كورونا

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