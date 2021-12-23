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فنون ومشاهير
ملكة جمال لبنان السابقة تحمل مسدسا وتُطلق النار! (صور)
Lebanon 24
23-12-2021
|
08:30
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تُطلق النار من مسدس حربي داخل نادٍ للرماية. واللافت أنّ رزق بدت بارعة في الرماية، وأصابت الهدف في وسطه.
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