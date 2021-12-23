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فنون ومشاهير
مايا دياب تصدر "أكتر شوية" ومن هي AYAM؟
Lebanon 24
23-12-2021
|
11:24
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أصدرت النجمة مايا دياب أحدث أغنية لها بعنوان "أكتر شوية" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي توزيع هادي شرارة وإنتاج craft media لصاحبها حمدي بدر ، وهي الأغنية الثانية من الألبوم الذي يحمل إسم هذه الأغنية، بعد أن كانت أولى أغنيات الألبوم "حطالي روج" مع محمود الليثي.
الكليب يحمل فكرة جديدة جداً مع شخصية AYAM التي تجسدها مايا وهي ربة المنزل المرحة التي تعمل على لفت إنتباه زوجها الذي يهملها، وهي تطمح بالوصول للشهرة، وقد روجت لها مايا قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي.
والكليب من توقيع جاد شويري الذي تكرر مايا التجربة معه بعد نجاحات عدة آخرها كان كليب "أهلا وسهلا" الذي حصد إنتشاراً واسعاً.
واستطاعت مايا أن تكون تراند على تويتر بعدّة بلدان عربية منذ أن شاركت محبيها البرومو الخاص بالكليب والذي أظهر مقدرات تمثيلية جديدة لمايا.
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