فنون ومشاهير

نادين نجيم في أحدث إطلالة لها برفقة شقيقها (صورة)

Lebanon 24
23-12-2021 | 12:10
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نشرت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة نادين نجيم عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" صورة جمعتها بشقيقها شادي نجيم. وظهرت نجيم في الصورة وهي تغمر شقيقها وبدا واضحاً الشبه الكبير بينهما. 
 
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