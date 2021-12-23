فنون ومشاهير

مكسيم خليل يعايد ابنه برسالة مؤثرة (صورة)

Lebanon 24
23-12-2021 | 16:00
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نشر الممثل مكسيم خليل صورة عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مستخدماً خاصية الستوري.
وظهر"هاني" ابن مكسيم من خلال صورة نشرها الوالد برفقته وعايده فيها بمناسبة ميلاده وأضاف إليها رسالة قال فيها: "أكتر شي بتمنالك ياه إنك تكون مبسوط ورضيان…عميل يلي بتحبو ولا تفكر بآراء الناس والمجتمع…السعادة إنت بتصنعها بنفسك…موفق دائماً حبيبي".
وهاني هو ولد مكسيم من زواجه الأول حيث يعيش في روسيا، وكان مكسيم قد تزوج من يارا خليل وذلك باعترافه.
 

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