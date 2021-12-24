ميغان ماركل والأمير هاري يكشفان عن أول صورة لابنتهما.. من تشبه؟

كشف الوالدين الأمير هاري وميجان ماركل عن صورة ابنتهما ليليبيت 'ليلي' ديانا مونتباتن وندسور لأول مرة منذ والدتها في 4 حزيران، حيث شارك الزوجان ، وهما أيضًا والدان لأرتشي البالغ من العمر عامين، الصورة الأكثر روعة للطفل ليلي في بطاقة عيد الميلاد لهذا العام ، والتي تُظهر العائلة بأكملها في حالة معنوية جيدة.

وعلقا علي الصورة بـ "هذا العام ، 2021، رحبنا بابنتنا، ليليبت، في العالم. جعلنا أرشي "ماما" و "بابا"، وجعلتنا ليلي عائلة".



وأضافا "بينما نتطلع إلى عام 2022 ، قدمنا تبرعات نيابة عنك للعديد من المنظمات التي تكرم وتحمي العائلات - من أولئك الذين تم نقلهم من أفغانستان، إلى العائلات الأميركية التي تحتاج إلى إجازة والدية مدفوعة الأجر."، وذلك حسبما نشر موقع hello.