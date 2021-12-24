فنون ومشاهير

ميغان ماركل والأمير هاري يكشفان عن أول صورة لابنتهما.. من تشبه؟

Lebanon 24
24-12-2021 | 05:00
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كشف الوالدين الأمير هاري وميجان ماركل عن صورة ابنتهما ليليبيت 'ليلي' ديانا مونتباتن وندسور لأول مرة منذ والدتها في 4 حزيران، حيث شارك الزوجان ، وهما أيضًا والدان لأرتشي البالغ من العمر عامين، الصورة الأكثر روعة للطفل ليلي في بطاقة عيد الميلاد لهذا العام ، والتي تُظهر العائلة بأكملها في حالة معنوية جيدة.
 
وعلقا علي الصورة بـ  "هذا العام ، 2021، رحبنا بابنتنا، ليليبت، في العالم. جعلنا أرشي "ماما" و "بابا"، وجعلتنا ليلي عائلة".

وأضافا "بينما نتطلع إلى عام 2022 ، قدمنا تبرعات نيابة عنك للعديد من المنظمات التي تكرم وتحمي العائلات - من أولئك الذين تم نقلهم من أفغانستان، إلى العائلات الأميركية التي تحتاج إلى إجازة والدية مدفوعة الأجر."، وذلك حسبما نشر موقع hello.
 
المصدر: اليوم السابع
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