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"نحن تحت القانون".. هذا ما جرى مع زين العمر في كندا

Lebanon 24
24-12-2021 | 01:00
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أعلن النجم زين العمر إلغاء حفلاته المقرّرة ليلة رأس السنة في كندا، وذلك بعدما فرضت السلطات الكندية حظراً على التجمّعات والحفلات منعاً لانتشار وباء كورونا. 

وفي التفاصيل، نشر زين العمر تغريدة له على تويتر ذكر فيها: "لقد تأجلت حفلاتي التي كانت مقررة في رأس السنة الى حين فك الإقفال العام".

وأرفق زين العمر تغريدته بتغريدةٍ أخرى تمنّى فيها لمتابعيه أعياداً مجيدة "نحن تحت القانون ونحترم القانون الدولي لأي بلد، أتنمى لكل اللبنانيين والعرب السلامة والصحة وراحة البال راجين من الله ان ألتقي بكم في وقت قريب بإذن الله، سلامة الناس والمحبين فوق كل اعتبار. حماكم الله وابعد عنكم وعنا كل مكروه".
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