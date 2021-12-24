نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. وبناتها يخطفن منها الأنظار بجمالهن (فيديو)

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وانتشرت صورة لنانسي مع عائلتها وهم يحتفلون بعيد الهاشم وأمامهم قالب حلوى.

وبدت العائلة سعيدة وظهرت بناتها ايلا وميلا وليا.

وانتشر فيديو ظهرت فيه نانسي مع ابنتيها ايلا وميلا وقد لفتتا الأنظار بجمالهما.

واعتبر رواد المواقع انهما كبرتا وأصبحتا تُشبهان أكثر والدتهما.