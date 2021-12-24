فنون ومشاهير

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. وبناتها يخطفن منها الأنظار بجمالهن (فيديو)

Lebanon 24
24-12-2021 | 03:00
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احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

 

وانتشرت صورة لنانسي مع عائلتها وهم يحتفلون بعيد الهاشم وأمامهم قالب حلوى.

 

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajramsy)


 

وبدت العائلة سعيدة وظهرت بناتها ايلا وميلا وليا.

 

وانتشر فيديو ظهرت فيه نانسي مع ابنتيها ايلا وميلا وقد لفتتا الأنظار بجمالهما.

 

 

واعتبر رواد المواقع انهما كبرتا وأصبحتا تُشبهان أكثر والدتهما.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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