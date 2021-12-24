هذا هو موعد أول ظهور إعلامي لشيرين مع ابنتيها هنا ومريم

كشفت الإعلامية إسعاد يونس، عن مفاجأة ليلة رأس السنة في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "dmc"، من خلال مجموعة من الصور من الحلقة، كشفت عن حلول الفنانة شيرين عبد الوهاب وابنتيها ضيوفاً عليها، في أول ظهور إعلامي لشيرين مع ابنتيها هنا ومريم، بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.وتتحدث شيرين في الحلقة عن العديد من الأمور التي تهم جمهورها بعد انفصالها من حسام حبيب وتجيب عن كل التساؤلات التي تشغلهم في الفترة الأخيرة.

كما تتحدث شيرين عن علاقتها بابنتيها هنا ومريم، وأمنياتها لهما خلال العام الجديد، وكيف تخطط لعودتها بقوه من خلال السينما والدراما.

ويعتبر ذلك أول ظهور إعلامي في برنامج تلفزيوني لشيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب، وإعلانها عودتها القوية إلى عالم الفن، لتواصل مسيرتها الفنية الناجحة التي بدأتها بانطلاقة قوية مع محمد محيي، في ديو بحبك عام 2001 من ألبوم "صورة ودمعة".

وعلى صعيد آخر، كشفت شيرين عبد الوهاب عن بوستر أغنيتها السادسة، من ألبومها الجديد، والذي عادت به بقوة إلى جمهورها، بعد سنوات طويلة من الغياب، بعد زواجها من حسام حبيب.