مُجدداً سعد لمجرد يثير السخرية بملابس غريبة.. والمتابعون يشبهونه بالحوامل! (صورة)

موجة واسعة من السخرية شهدتها مواقع التواصل بحق الفنان المغربي سعد لمجرد، إثر ظهوره بملابس غريبة التصميم، خلال احيائه حفله ضمن الموسم 26 للقرية العالمية في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وشبّه المغردون رداء لمجرد بملابس النساء الحوامل، بينما أوضح أنّه جلباب من التراث المغربي من تصميم أحد أصدقائه.

وكان لمجرد احتفل أخيراً بعيد ميلاد والدته الفنانة نزهة الركراكي، فنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" معلقاً بقوله: "اليوم عيد ميلادكِ يا ميمتي الله يخليك ليا يا منبع الحب ويا من علمتني المعنى الحقيقي للحياة من صبر وصمود وعزيمة وعدم استسلام وإصرار ومثابرة ثم نجاح، حبيبتي يا نور العين".

وأضاف: "أنا تراب رجليكِ يا أمي سامحيني إذا قصرت في حقكِ في يوم من الأيام، هل عندك شك أنك أغلى وأحن أم في الدنيا؟! كل عام وأنتِ بخير".