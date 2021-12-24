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فنون ومشاهير
فنان مشهور يظهر لأول مرة بعد 30 عاما من الاعتزال... شاهدوا كيف أصبح! (صورة)
Lebanon 24
24-12-2021
|
05:37
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ظهر الفنان والمغني المصري المشهور في ثمانينيات القرن الماضي إسلام بعد 30 عاما من الاعتزال، بعد أن عاد لأسمه الحقيقي صلاح، موضحا أن "إسلام"، هو اسم شهرة أطلقه عليه المنتج نصر محروس.
ورفض إسلام، رغم تدينه الواضح، عبارة أن الفن حرام، مؤكدا أن الفن ليس حراما، والغناء ليس حراما، وأنه يرفض كل من يقول ذلك، وأنه حتى الآن ما زال يشدو بالأغاني، ولكن لأسرته وأصدقائه.
وأشار إلى أنه لا يتابع مطلقا الأعمال الغنائية في الفترة الحالية، وأن آخر لقاء جمعه بفنان من أصدقائه كان مع الفنان محمد فؤاد، حينما كان يعمل مهندسا للصوت.
وأشار إلى أنه أحب الابتعاد عن الغناء الجماهيري بمحض إرادته منذ 30 عامًا.
وأوضح تفاصيل اعتزاله قائلًا: "لم يكن هناك سبب رئيسي دفعني للغناء، والدتي هي التي كانت دوما ما تنصحني بالابتعاد عن الغناء، ولكني بعد فترة من الشهرة والغناء وبعد حفل باريس فى عام 1991، قررت الابتعاد".
ورفض إسلام تحريم الغناء والفن قائلا: "لم احرم الغناء والفن بعد الاعتزال وما زلت حتى الآن أغني لأسرتي وأصدقائي الأغنيات الرومانسية والوطنية، ولكنني أحببت أن أمشى في طريق آخر غير الغناء، ولكني لست ضد من يغني، فانا وجدت نفسي فى الطريق الثاني، فمثلًا هناك من يستريح في ارتداء الجلباب، وهناك من يستريح في الملابس الكاجوال".
وأضاف: "كل شخص عليه أن يفعل ما يحلو له، وبالنسبة لي أحببت الطريق الذي أمشي فيه حاليًا، وليس عليّ سوى الدعاء بالنجاح للجميع".
المصدر:
روسيا اليوم
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