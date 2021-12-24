فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم برفقة شقيقها بظهور نادر.. شاهدوا وسامة شادي (صورة)

Lebanon 24
24-12-2021 | 08:15
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شاركت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة لها عبر خاصية "الستوريز" عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" برفقة شقيقها شادي نجيم.
 
 
وتداول الجمهور الصورة بشكل كبير معبرين عن إعجابهم الكبير بشادي ومدى الشبه الكبير بينه وبين نادين.
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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نادين نسيب نجيم

شادي نجيم

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