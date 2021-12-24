فنون ومشاهير

رولا يموت تنشر صورة لوالدتها.. هكذا علقت عليها

Lebanon 24
24-12-2021 | 07:48
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نشرت رولا يموت عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوالدتها سيدة عبد العزيز. 
 
وعلقت يموت على الصورة قائلة: "السلطانة الملكة.. الله يحفظك يا ست الستات".
 
يُشار إلى أن هذه الصورة لوالدة يموت التقطت خلال حفل شقيقتها هناء. 
 
 
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رولا يموت

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