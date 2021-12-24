رولا يموت تنشر صورة لوالدتها.. هكذا علقت عليها

نشرت رولا يموت عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوالدتها سيدة عبد العزيز.

وعلقت يموت على الصورة قائلة: "السلطانة الملكة.. الله يحفظك يا ست الستات".

يُشار إلى أن هذه الصورة لوالدة يموت التقطت خلال حفل شقيقتها هناء.