يارا بلقطة عفوية لافتة مع جورج وسوف

نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ظهرت فيها بلقطة عفوية مع الفنان جورج وسوف.

وأرفقت يارا الصورة بتعليق كتبت فيه: "أجمَل نهاية لهالسنة مع حبيب قلبي وحبيب الكلّ سلطان الطرب "جورج وسوف" لن تَتَكرَّر يا أبو وديع".