فنون ومشاهير

يارا بلقطة عفوية لافتة مع جورج وسوف

Lebanon 24
24-12-2021 | 14:13
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نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ظهرت فيها بلقطة عفوية مع الفنان جورج وسوف.
وأرفقت يارا الصورة بتعليق كتبت فيه: "أجمَل نهاية لهالسنة مع حبيب قلبي وحبيب الكلّ سلطان الطرب "جورج وسوف" لن تَتَكرَّر يا أبو وديع".
 
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