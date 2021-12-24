فنون ومشاهير

محبو سيلين ديون قلقون على حالتها الصحية

Lebanon 24
24-12-2021 | 23:00
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أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون في تشرين الأول الماضي، عن أن تواريخ حفلاتها المقررة في لاس فيغاس في تشرين الثاني 2021 وكانون الثاني وشباط 2022 على مسرح Resorts World theatre لن تحصل في مواعيدها. قالت وقتها انها لا تستطيع الصعود إلى المسرح من دون أن تعطي تفاصيل أكثر من ما تعانيه ما أثار قلق محبيها.
لكن أحد المقربين من النجمة باح بالمزيد عن حالتها الصحية قائلاً إن النجمة تعاني من تشنجات عضلية، وهي نحيفة وتعاني من ألم في ساقيها. "لم يعد بإمكانها النهوض من الفراش، أو الحركة، أو المشي. تعاني من آلام في رجليها". وأضاف المقرب من النجمة أنه ان لم تتحسن حالتها قد تتوقف من الصعود إلى المسرح لمدة شهور او حتى سنة.

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