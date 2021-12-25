في عيد الميلاد المجيد...هذه أمنية مايا دياب!

كل سنة منكتب لائحة أمنيات ، بس هالسنة الغصة كبيرة لأن بلدي موجوع وشعبه عم يعيّد بالقلّة وعم يحاول يصنع فرحة من ولا شي.. أمنيتي الوحيدة بالميلاد إنو الله يحمينا ويكون مع الشعب اللبناني.
"Merry Christmas my lovers 💖💖💖"#عيد_الميلاد #Christmas
— Maya Diab (@mayadiab) December 24, 2021
كل سنة منكتب لائحة أمنيات ، بس هالسنة الغصة كبيرة لأن بلدي موجوع وشعبه عم يعيّد بالقلّة وعم يحاول يصنع فرحة من ولا شي.. أمنيتي الوحيدة بالميلاد إنو الله يحمينا ويكون مع الشعب اللبناني.
"Merry Christmas my lovers 💖💖💖"#عيد_الميلاد #Christmas