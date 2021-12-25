فنون ومشاهير

في عيد الميلاد المجيد...هذه أمنية مايا دياب!

Lebanon 24
25-12-2021 | 05:00
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بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عبرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن أمنيتها في العيد حيث كتبت عبر حسابها على تويتر :"كل سنة منكتب لائحة أمنيات ، بس هالسنة الغصة كبيرة لأن بلدي موجوع وشعبه عم يعيّد بالقلّة وعم يحاول يصنع فرحة من ولا شي.. أمنيتي الوحيدة بالميلاد إنو الله يحمينا ويكون مع الشعب اللبناني. عيد ميلاد مجيد أحبائي".
وكانت مايا قد طرحت مؤخراً أحدث أغنية لها بعنوان "أكتر شوية" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي توزيع هادي شرارة، وهي الأغنية الثانية من الألبوم الذي يحمل إسم هذه الأغنية، بعد أن كانت أولى أغنيات الألبوم "حطالي روج" مع محمود الليثي.
 
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