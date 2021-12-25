رحيل والد مطرب لبناني شهير!

رحل يوم أمس والد الفنان سيمون حدشيتي الشيخ شحاده حبيب ليشع حدشيتي، ونشر سيمون صورة ورقة النعوة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب تعليقاً:"الله يرحمك ابو حبيب ! المسيح قام".ويحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحل اليوم في كنيسة مار رومانوس الرعائية – حدشيت، وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون رعية حدشيت ويوم الإثنين في صالون كنيسة ما شربل – أدونيس، ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.من أسرة "الفن" نتقدّم بالتعازي للفنان سيمون حدشيتي ولعائلته، راجين من الله أن يلهم أهل الراحل ومحبّيه بنعمة الصبر والسلوان.