فنون ومشاهير

رحيل والد مطرب لبناني شهير!

Lebanon 24
25-12-2021 | 03:25
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رحل يوم أمس والد الفنان سيمون حدشيتي الشيخ شحاده حبيب ليشع حدشيتي، ونشر سيمون صورة ورقة النعوة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب تعليقاً:"الله يرحمك ابو حبيب ! المسيح قام".
ويحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحل اليوم في كنيسة مار رومانوس الرعائية – حدشيت، وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون رعية حدشيت ويوم الإثنين في صالون كنيسة ما شربل – أدونيس، ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
من أسرة "الفن" نتقدّم بالتعازي للفنان سيمون حدشيتي ولعائلته، راجين من الله أن يلهم أهل الراحل ومحبّيه بنعمة الصبر والسلوان.
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