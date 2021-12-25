فنون ومشاهير

رانيا يوسف تشارك جمهورها أهم أسباب السعادة

Lebanon 24
25-12-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-900633-637760340335427955.jpg
Doc-P-900633-637760340335427955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجهت الفنانة رانيا يوسف إلى جمهورها على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" رسالة كشفت لهم من خلالها أهم أسباب السعادة. ونشرت رانيا على حسابها صوراً جديدة لها وعلقت عليها قائلة: "تذكر أن الحرية هي أهم أسباب السعادة".

وتلقت رانيا مئات التعليقات التي أثنت على إطلالاتها في الفترة الأخيرة وخاصة التي ظهرت بها خلال تواجدها في إسبانيا

من ناحية أخرى، كشفت رانيا عن تفاصيل دورها وكواليس مسلسلها الجدديد "المماليك"، وذلك خلال المؤتمر الصحافي التي أقامته الشركة المنتجة للعمل.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2021-12-26
08:00 | 2021-12-26
06:44 | 2021-12-26
05:44 | 2021-12-26
05:00 | 2021-12-26
04:07 | 2021-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website