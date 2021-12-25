رانيا يوسف تشارك جمهورها أهم أسباب السعادة

وجهت الفنانة رانيا يوسف إلى جمهورها على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" رسالة كشفت لهم من خلالها أهم أسباب السعادة. ونشرت رانيا على حسابها صوراً جديدة لها وعلقت عليها قائلة: "تذكر أن الحرية هي أهم أسباب السعادة".وتلقت رانيا مئات التعليقات التي أثنت على إطلالاتها في الفترة الأخيرة وخاصة التي ظهرت بها خلال تواجدها في إسبانيامن ناحية أخرى، كشفت رانيا عن تفاصيل دورها وكواليس مسلسلها الجدديد "المماليك"، وذلك خلال المؤتمر الصحافي التي أقامته الشركة المنتجة للعمل.