الموت غيّبه وإبداعه دخل التاريخ.. توفيق ضاهر "وداعاً"

توفيق أسعد ضاهر الذي دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أكثر من مرّة، وذلك لصناعته مجسمات من الكبريت. غيّب الموت الفنان اللبنانيالذي دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أكثر من مرّة، وذلك لصناعته مجسمات من الكبريت.

وكان ضاهر، الذي توفي اليوم السبت، صنع أكبر مجسم لباخرة "التايتنيك" في حين أنه صنع مجسماً لبرج إيفل وغيره.

ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 2 من بعد ظهر يوم الأحد 26 الجاري في المجمع الرعوي لكنيسة مار يوسف - الفريكة.