فنون ومشاهير

الموت يُؤلم عاصي الحلاني بأقرب الناس... من خسر؟

Lebanon 24
25-12-2021 | 23:00
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توفيت شقيقة الفنان عاصي الحلاني، حياة، أمس السبت، إثر تعرضها لأزمة صحية.

وتمّت مراسم الدفن في قرية الحلانية بحضور وجهاء العائلة والعشائر.
المصدر: فوشيا
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وفاة

عاصي الحلاني

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