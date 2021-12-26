ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بالميلاد مع حبيبها الوسيم... عناق وقبلات وأجواء رومانسية وابنتها برفقتهما!

احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق بعيد الميلاد مع حبيبها الوسيم وابنتها نور. ونشرت للمناسبة مجموعة من الصور عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث علّقت بقلب على صورة تُظهر يدها إلى جانب يدّ حبيبها وابنتها. كذلك، لم تغب الاجواء الرومانسية، فحرصت على نشر فيديو حيث قبّلت حبيبها على خدّه.