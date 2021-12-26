أغلى 4 طرق إحتفل فيها المشاهير في رأس السنة

اعتاد عدد من المشاهير الاحتفال بليلة رأس السنة بطريقة مختلفة فبعيداً عن الاحتفالات الخارجية أقام بعضهم احتفالات خاصة بلغت تكلفة البعض منها ملايين الدولارات.







تشتهر عائلة كارداشيان بإنفاق الكثير من الأموال على حفلات ليلة رأس السنة، منها حفل ليلة رأس السنة لعام 2018، والتي بلغت تكلفتها 1.3 مليون دولار!



حيث تم تزيين أرض قصر كيم وكاني، بثلج مزيف وتلة ثلجية بقيمة 35 ألف دولار للتزلج، مع إضاءة 10000 مصباح، وفي الداخل، أعيد تصميم المنزل بالكامل ليبدو وكأنه مدينة" Whoville " الخيالية ولكن بتصميم بسيط مع تكون سحب رقيقة تتدلى من السقف.



أقامت عارضة الأزياء، كورتني بعام 2019، حفلة ليلة رأس السنة تقدر بـ 440 ألف دولار، ودعت فيها جميع أصدقائها وأقاربها.



وفي عام 2018، اشترت عارضة الأزياء، كايلي جينر شجرة عيد الميلاد الذهبية الضخمة، بسعر باهظ لكنه غير معروف، ونشرت مقطع فيديو للشجرة على صفحتها الخاصة بموقع انستجرام وكتبت "الذهب هو الموضوع هذا العام".



2. بيكهام وزوجته فيكتوريا (أغلى حقيبة في العالم) 1. عائلة كارداشيانتشتهر عائلة كارداشيان بإنفاق الكثير من الأموال على حفلات ليلة رأس السنة، منها حفل ليلة رأس السنة لعام 2018، والتي بلغت تكلفتها 1.3 مليون دولار!حيث تم تزيين أرض قصر كيم وكاني، بثلج مزيف وتلة ثلجية بقيمة 35 ألف دولار للتزلج، مع إضاءة 10000 مصباح، وفي الداخل، أعيد تصميم المنزل بالكامل ليبدو وكأنه مدينة" Whoville " الخيالية ولكن بتصميم بسيط مع تكون سحب رقيقة تتدلى من السقف.أقامت عارضة الأزياء، كورتني بعام 2019، حفلة ليلة رأس السنة تقدر بـ 440 ألف دولار، ودعت فيها جميع أصدقائها وأقاربها.وفي عام 2018، اشترت عارضة الأزياء، كايلي جينر شجرة عيد الميلاد الذهبية الضخمة، بسعر باهظ لكنه غير معروف، ونشرت مقطع فيديو للشجرة على صفحتها الخاصة بموقع انستجرام وكتبت "الذهب هو الموضوع هذا العام".2. بيكهام وزوجته فيكتوريا (أغلى حقيبة في العالم)

إشترى نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام حقيبة لزوجته فيكتوريا بمبلغ يقدر حوالي 33000 دولار من ماركة Hermès Birkin وذلك بمناسبة الإحتفال بـ ليلة رأس السنة والتي كانت سنة 2010.



أما عن سنة 2017 فقد اشترى ديفيد لزوجته أيضاً أغلى حقيبة يد في العالم. والتي كانت مصنوعة من جلد التمساح “نيلو ألبينو” هيمالايا هيرميس بيركين والتي قد بلغت قيمتها حوالي 100 ألف دولار.



3. نيك جوناس و بريانكا شوبرا (عربة ثلجية)