فاليري أبو شقرا في صورة عائلية... وزوجها يُخفي وجه بناته!

نشر زوج ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا، صورة عائلية بمناسبة عيد الميلاد. وقد حرص على تغطيّة وجه طفلتيه، وعدم مشاركة صورتهما مع الجمهور.