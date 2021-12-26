فنون ومشاهير

فاليري أبو شقرا في صورة عائلية... وزوجها يُخفي وجه بناته!

Lebanon 24
26-12-2021 | 11:00
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نشر زوج ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا، صورة عائلية بمناسبة عيد الميلاد. وقد حرص على تغطيّة وجه طفلتيه، وعدم مشاركة صورتهما مع الجمهور.
 
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فاليري أبو شقرا

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