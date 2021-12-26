فنون ومشاهير

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

Lebanon 24
26-12-2021 | 05:44
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انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن انفصال الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم خاصة بعد ظهور كل منهما منفرداً في مناسبات مختلفة وعدم نشر صورهما معاً على حساباتهما وتواجد إيمي في المملكة العربية السعودية وهي تؤدي مناسك العمرة بمفردها.
ورداً على تلك الأخبار أكد الرداد، أن كل ما تردد عن انفصاله عن إيمى سمير غانم، والذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كلام سخيف وفاضي، متابعًا في تصريحات صحافية: "ما ورهومش غير القرف وسيرة الناس".
من ناحية أخرى، يواصل الرداد حاليًا التحضير لمسرحيته الجديدة "في نص الليل"، والتي يشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين، ومنهم ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن توتة، غادة عادل، وهي من أعمال الراحل بهجت قمر، ويكتبها أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.
وكان الرداد قد نشر على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورًا ظهر فيها وهو يرتدي "جاكيت جينز" مرسوم عليه صورة "فطوطة" أشهر شخصيات الفنان الراحل سمير غانم ومكتوباً عليه كلمته الأشهر "أنستونا"، وعلق الرداد على الصور: "الأسطورة" .
المصدر: لها
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