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فنون ومشاهير
نادين الراسي لابنها: "شو عاملي لعندي هيك ولد؟" (صورة)
Lebanon 24
26-12-2021
|
09:00
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نشرت الممثلة نادين الراسي عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها على "انستغرام" صورة لها برفقة ابنها مارك حدشيتي بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وعلقت الراسي على الصورة بالقول: "شو عاملي لعندي هيك ولد؟ شكرا يا يسوع وبترجاك تحميلي ولادي".
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