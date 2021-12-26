فنون ومشاهير

نادين الراسي لابنها: "شو عاملي لعندي هيك ولد؟" (صورة)

Lebanon 24
26-12-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-900925-637761283463433503.jpg
Doc-P-900925-637761283463433503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الممثلة نادين الراسي عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها على "انستغرام" صورة لها برفقة ابنها مارك حدشيتي بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 
وعلقت الراسي على الصورة بالقول: "شو عاملي  لعندي هيك ولد؟ شكرا يا يسوع وبترجاك تحميلي ولادي". 
 
مواضيع ذات صلة
صورة لنادين الراسي أثارت جدلا... ظهرت وهي تُمسك يدّ شخص ليس خطيبها!
lebanon 24
27/12/2021 01:33:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نادين الراسي من بيروت.. "لو كان الأمر سهلاً لقام به الجميع"
lebanon 24
27/12/2021 01:33:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب لسنوات عن الدراما والمسلسلات... هل تعود نادين الراسي؟
lebanon 24
27/12/2021 01:33:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نادين الراسي ترقص بجنون على أنغام أغنية لداليدا
lebanon 24
27/12/2021 01:33:34 Lebanon 24 Lebanon 24

نادين الراسي

الراسي

انستغرام

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-12-26
14:00 | 2021-12-26
11:00 | 2021-12-26
10:16 | 2021-12-26
08:00 | 2021-12-26
06:44 | 2021-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website