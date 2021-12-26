فنون ومشاهير

والد زينة مكي يسخر منها: "صايرة بتشبهي العصاية" (صورة)

Lebanon 24
26-12-2021 | 10:16
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كشفت الممثلة زينة مكي عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" أن والدها شبهها "بالعصاية"، نظرا لنحافتها.

وقالت: "اليوم تصبحت بكلام والدي الجميل: صايرة بتشبهي العصاية. قمة الحب والرومانسية".
 
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زينة مكي

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