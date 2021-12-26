والد زينة مكي يسخر منها: "صايرة بتشبهي العصاية" (صورة)

كشفت الممثلة زينة مكي عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" أن والدها شبهها "بالعصاية"، نظرا لنحافتها.



وقالت: "اليوم تصبحت بكلام والدي الجميل: صايرة بتشبهي العصاية. قمة الحب والرومانسية".