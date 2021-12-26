فنون ومشاهير

وينسلت عن لقائها دي كابريو: لم أستطع التوقف عن البكاء

Lebanon 24
26-12-2021 | 23:00
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تحدّثت الممثلة البريطانية الشهيرة كيت وينسلت عن لقاء مفعم بالمشاعر مع نجم هوليوود الشهير ليوناردو دي كابريو.
وقالت وينسلت "46 عاماً" لصحيفة "الغارديان" البريطانية في مقابلة نشرت هذا الأسبوع: "لم أستطع التوقف عن البكاء".
يُذكر أن النجمين لعبا دورَي البطولة في فيلم "تايتانيك" الشهير للمخرج الكندي جيمس كاميرون عام 1997، وكان يبلغان من العمر آنذاك 22 و21 عاماً.
وقالت وينسلت إنها "ترتبط بعلاقة صداقة وثيقة جداً مع دي كابريو "47 عاماً".
وذكرت أنه بسبب الجائحة وأمور أخرى لم ترَ دي كابريو منذ 3 سنوات، قبل لقائهما في لوس أنجلس، وقالت: "عرفته لفترة تبلغ نصف عمري! لكن لم يحدث أنه كان بإمكاني التواجد بالمصادفة في نيويورك أو هو في لندن وكانت أمامنا فرصة للقاء لتناول القهوة. نحن لم نتمكن من مغادرة بلادنا".
وعن تصوير فيلم "تايتانيك"، المرهق، قالت وينسلت وهي تتذكر تلك الأيام: "لم يكن الأمر ممتعاً لنا جميعاً، لكن كان علينا أن نجتازه معاً".
وذكرت وينسلت، التي حققت نجاحاً كبيراً هذا العام في مسلسل الجريمة "ماري أوف إيست تاون"، لمحطة "إتش بي أو" الأميركية، إن "الأمر كان شقاء"، بالنسبة لها، لكنها لم تقر بذلك مطلقاً في ذلك الحين.
في مناسبة سابقة، وفي إحدى الحفلات وقفت كيت وينسلت على إحدى المنصّات واعترفت بعد مرور 13 سنة على مشاركة ليوناردو دي كابريوفيلم TITANIC بحبها له الذي كتمته طوال هذه السنوات.
وقالت إنه رجل مدهش وتعتبره شخصاً مميزاً في حياتها، وتحبّه من كل قلبها، وعبّرت عن سعادتها للوقوف أمام الجميع وإخباره بهذا الأمر وكم أحبّته. هذا التصريح أحرج ديكابريو في الحفل لأنه صدم به وراح يرسل لها القبلات من بعيد وظهرت عليه ملامح الخجل.
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