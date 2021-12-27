ما حقيقة هجوم أدهم نابلسي على مايا دياب؟

انتشرت تغريدة منسوبة للفنان المعتزل أدهم نابلسي، يرد فيها على انتشار رداً على لسانه للفنانة مايا دياب، بعد أن هاجمته على قرار اعتزاله والابتعاد عن الساحة الفنية لرضا الله سبحانه وتعالى.ونفى أدهم نابلسي في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، التغريدة المنتشرة رداً على مايا دياب، والتي تضمن فيها تعليقاً بأنها ليست فنانة من الأساس.وأكد أن التغريدة المنسوبة له ما هي إلا فوتشوب وليست حقيقية مؤكداً أنه في النهاية يعتبر التعليقات على اعتزاله حرية رأي ليس هناك فائدة من الرد عليها.وتابع: "لم أرد على أي شخص لأن كل شخص في النهاية لديه حرية رأي ولا يصح أن أتدخل بها حتى ولو كانت موجهة لي بطريقة غير لائقة فلن أستفيد شيئا من الرد عليها".وتابع أدهم نابلسي "هناك أشخاصا تحدثوا عني بطريقة جيدة وأعلنوا عن دعمهم لي ولقراري وأتوجه لهم بالشكر".ورفض الفنان الأردني المقارنة بينه وبين الفنانين المعتزلين سابقاً خاصة الفنان فضل شاكر مؤكداً أنه لا يجوز مقارنة الأشخاص ببعضهم، معلقاً: "أنا ضد هذه الفكرة لأن كل شخص مستقل بآرائه ومعتقداته وحياته فلا يجوز المقارنة بين الأشخاص وبعضهم البعض.. فكل شخص يتعامل من منظوره الشخصي للأشياء".أما عن خططه المقبلة قال أدهم نابلسي إنه لم يفكر بعد في خطواته المقبلة وكان طوال الفترة الماضية منشغلا بقرار الإعتزال حتى أعلنه مشيرا إلى أنه أصبح الآن يشعر بالارتياح هو وأفراد أسرته.جدير بالذكر أنّ مايا دياب، كانت قد نشرت تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكدت فيها أن الفن ليس حراماً دون أن تذكر اسم الفنان أدهم النابلسي، وكتبت: "الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه ..الفن مش حرام".من ناحية أخرى انتشرت تغريدة منسوبة لنابلسي، رد عليها قائلاً: "المصيبة والحرام إنك شايفة حالك فنانة"، وهو ما نفاه أدهم نابلسي لاحقاً.