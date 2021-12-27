فنون ومشاهير

ممثلة تعلن تعافيها من كورونا (صورة)

Lebanon 24
27-12-2021 | 08:00
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أعلنت النجمة الهندية كارينا كابور تعافيها من فيروس كورونا وإنتهائها من الحجر الصحي بصورة نشرتها عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وأطلت كارينا على متابعيها بكامل أناقتها بإطلالة كلاسيكية ساحرة وهي برفقة صديقتها، وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه"عدنا".
وكانت كابور أعلنت بمنشور كتبته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي أنها قاربت على الشفاء من فيروس كورونا وأنه تبقى لها يومين فقط لتنتهي من الحجر الصحي وأنها لم تستوعب حتى الآن أنها مصابة بكورونا، ودعت كابور برسالتها المتابعين بالتوقي والبقاء في أمان.
 
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