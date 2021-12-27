ألين لحود: أزمة لبنان ضد الطبيعة.. وسأشارك في السباق الرمضاني

عايدت النجمة ألين لحّود اللبنانيين بمناسبة عيد الميلاد رغم أنها لم تحتفل به بسبب إنشغالها بالتصوير . وفي حديث خاص ل"لبنان24" أكّدت ألين أن كل حفلة تحييها تكون بمثابة إحتفال مع الناس متمنيّة أن يعود الإستقرار ونعيش بشكل طبيعي لأننا وسط كل الأزمات نحاول أن نبقى على قيد الحياة ، نقاوم الصعوبات التي نواجهها عكس الطبيعة، من الغلاء المعيشي ، الى الأوضاع الإقتصادية ، وكورونا وغيرها .وإعتبرت ألين أننا فقدنا السلام والإستقرار منذ سنتين وحتى الآن ولذلك الأجواء الميلادية صعبة جدّا وسط الفقر ، الأمراض والمشاكل ، إلا أننا نحاول أن ننهض ونقف على قدمينا ونقاوم لنتخطى الصعوبات .وعن حفل " هالميلاد طرابلس اقوى " التي أحيته ألين ونظّمته جمعية Aqua Foundation ، أشارت ألين الى أن الجمعيّة التي لم تترك المواطنين منذ إنفجار بيروت وحتى هذه اللحظة كان هدفها إعطاء أجواء الفرح والأعياد لمدينة طرابلس ولذلك كان لمشاركتها وقع خاص خصوصاً وأن طرابلس هي مدينة والدتها .وعبّرت ألين عن سعادتها بالمشاركة في حفل كامل العدد وسط تفاعل كبير من الحضور الذي أعطى لها الفرح والقوّة والطاقة وكان هناك تبادل في الأغاني وتفاعل معها لذلك شعرت بالعيد في هذه الليلة . ودعت ألين اللبنانيين الى أن يتوحّدوا والا يفقدوا الأمل لتبقى إرادتنا وإيماننا بربنا وبلدنا صلبة وأن لا نجعل الميول السياسية أو الطائفيّة تفرقنا .عن أصداء مسلسل " شريعة الغاب " التي كتبته وشاركت في بطولته ، عبّرت ألين عن سعادتها بالأصداء الإيجابية لهذا العمل وهو لبناني بإمتيار عرض على شاشة OSN . وأشارت أن ترابط الأحداث جعلت المشاهد يتعاطف مع الشخصيات ، إضافة إلى أحداث متماسكة ومترابطة إستطاعت أن تنقل صورة الواقع إلى كل إنسان حسب نظرته وتجربته مؤكّدة أنها ستستمرّ في الكتابة حيث أنها تحضّر لمسلسل جديد في الوقت الحالي .وأكّدت ألين أن بداية ال2021 كانت صعبة جدّاً بعد أن إفتتحتها بإصابتها في كورونا مع والدها وكانت مرحلة صعبة جسديّاً ومعنويّاً ، أما الأمر الإيجابي فهو أنها خلقت روتينا معيّنا وتقرّبت من الناس عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، ومنذ صيف ال2021 إنفتحت الأبواب في وجهها وعادت للعمل من خلال الحفلات والتواصل مع الجمهور وهذا ردّ لها الروح لأنها عندما تتواجد على المسرح تعيش أفضل اللحظات ولذلك نهاية ال2021 كانت أفضل بكثير من بدايتها .وإعتبرت ألين أن الأزمة الحالية في لبنان ضد الطبيعة ، فيها ظلم كبير على أناس لا ذنب لهم ويدفعون ثمن أخطاء غيرهم ، نحن ندفع ثمن سرقة السياسيين والطبقة الفاسدة منذ 40 عام حتى الآن ونمر في أزمة لا يقبلها أي عقل بشري ، الأزمة طالت وصبرنا كثيراً ونأمل أن تنتهي قريباً .وأشارت الى أنها لا تملك شيئاً تقوله للطبقة السياسية لأنها ستضيّع وقتها بالحديث عن فاسديألين وسارقين بغالبيتهم.وأكّدت أنها لم تنتخب في السابق لأنها لم تؤمن أن هناك من يمثلها ، لكنها تمنت رؤية وجوه جديدة تستحق التغيير في الإنتخابات النيابية المقبلة وإلا ستضع ورقة بيضاء أشرف لها من المشاركة في جريمة إضافية بانتخاب الطبقة السياسية نفسها .وعن طموحها للعام 2022 ، تمنت أن تزول الأزمة ونرى بوادر خير للبنان من الناحية الإقتصادية ، أن تختفي كورونا وأن نعيش بكرامة لا تنتهك ونضطّر للهجرة لنجد لقمة عيشنا.واعترفت أنها فكّرت في الهجرة في السابق وما زالت الفكرة واردة، إلا أنها ممن يفضّلون العيش في لبنان على العيش في الغربة .وبين التمثيل ، الغناء والكتابة ، أكّدت ألين أنها ستركّز على كل شيء تحبّه ويعطيها طاقة إيجابية ، هي تعمل بجهد وإحتراف وتقدّم كل شيء من قلبها.وكشفت أنها ستشارك في السباق الرمضاني في دور جديد من نوعه وتحدٍ جديد ، كما أن هناك مشاريع كتابة وحفلات وأغنية جديدة تحضّر لها حيث ختمت وأكّدت أنها من الأشخاص الذين يحبّون الإجتهاد وتطوير أنفسهم ولذلك تواكب مهنتها وتعمل على تطوير نفسها بإستمرار .