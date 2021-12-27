وفاة فنانة ومصممة ملابس وديكور شهيرة

أعلن مصمم الديكور المصري حازم شبل، وفاة الفنانة ومصممة الملابس والديكور الكبيرة نعيمة عجمي.ونشر شبل صورة للمصممة الراحلة، خلال استلام إحدى الجوائز أثناء مشوارها الفني، وعلق عليها قائلاً: "بخالص الحزن والأسى، أنعي لكل الزملاء في مصر والأصدقاء في العالم الغالية مصممة الديكور والملابس المسرحية المتميزة الأستاذة الفنانة نعيمة عجمي".وتعد نعيمة عجمي من خريجي كلية الفنون الجميلة قسم الديكور وعملت خلال بدايتها بمسرح الطليعة، وكان أول عرض قدمته هو عرض "يا عنتر" مع المخرج سمير العصفوري، وصممت الملابس للعديد من العروض المهمة مثل "الملك لير"، و"أهلا يا بكوات"، "رجل القلعة"، و"بلقيس"، و"ليلة من ألف ليلة".وشاركت في تصميم ملابس الفنانين بالعديد من الأعمال الفنية المتنوعة، خاصة المسرح، ووصل عدد مشاركاتها بالمسرحيات إلى 80 عملًا فنيًا وجرى تكريمها في الدورة السابعة للمهرجان القومي للمسرح عام 2014.ُيذكر أن آخر عمل شاركت به الراحلة كمصممة ديكور وملابس، مسرحية "المتفائل"، والمسرحية مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، ومن إخراج إسلام إمام، ومن بطولة سامح حسين وسهر الصايغ.